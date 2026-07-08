La Bolsa de Milán cae un 1,22 % tras el fin del alto al fuego entre EE.UU. e Irán

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Roma, 8 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,22 % hasta los 51.817,25 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán durante la cumbre de la OTAN.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 1,23 % hasta los 54.447,08 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 394 millones de acciones por un valor de unos 4.314 millones de euros (unos 4.914 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, acusó el impacto de las declaraciones de Trump, quien enfrió los mercados al asegurar que el acuerdo «se ha acabado» porque Irán «es basura».

Asimismo, el mandatario estadounidense endureció su postura al advertir que golpearían «duramente de nuevo esta noche» al país persa.

En el selectivo, las pérdidas estuvieron lideradas por la automovilística Stellantis, que cayó un 5,78 %, seguida del grupo de astilleros navales Fincantieri (-3,88 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-3,83 %), el fabricante de automóviles deportivos Ferrari (-3,46 %) y la compañía de audífonos y salud auditiva Amplifon (-2,96 %).

Por el contrario, los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la energética Eni, que subió un 3,66 %, seguida de la firma de servicios petrolíferos Saipem (+3,18 %), la fabricante de tubos de acero Tenaris (+2,60 %), la compañía de telecomunicaciones Telecom Italia (+0,83 %) y el gestor de infraestructuras gasistas Snam (+0,74 %). EFE

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