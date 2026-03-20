La Bolsa de Milán cae un 1,97 % por la guerra en Irán y la ‘triple hora bruja’

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Roma, 20 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su selectivo de referencia, el FTSE MIB, cayó un 1,97 %, hasta los 42.840,90 puntos, marcado por una volatilidad extrema derivada de la guerra en Irán y el fenómeno técnico de la ‘triple hora bruja’.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió un 1,95 %, hasta los 45.029,77 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 1.292 millones de acciones por un valor de unos 8.790 millones de euros (unos 10.160 millones de dólares).

El parqué milanés, al igual que el resto de plazas europeas, inició la jornada con optimismo ante una breve tregua en los precios del petróleo, pero el ánimo de los inversores se truncó tras nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y el Líbano.

A esta inestabilidad geopolítica se sumó el fenómeno técnico de la ‘triple hora bruja’, el primer vencimiento trimestral simultáneo de opciones y futuros del año, que generó un elevado volumen de negociación y movimientos erráticos en los parqués durante la última parte de la jornada.

Las pérdidas en Milán estuvieron encabezadas por la empresa de telecomunicaciones Inwit, que se desplomó un 7,54 %, seguida del gigante de la defensa Leonardo (-4,11 %), el grupo bancario Unicredit (-3,84 %), la tecnológica STMicroelectronics (-3,51 %) y la eléctrica Enel (-3,20 %).

Por el contrario, registraron ganancias el fabricante de audífonos Amplifon (4,21 %), Banca Monte Paschi Siena (1,41 %), la siderúrgica Tenaris (1,28 %), Mediobanca (1,07 %) y la firma de lujo Moncler (0,7 %). EFE

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