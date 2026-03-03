La Bolsa de Milán cae un 3,92 % ante el conflicto en Oriente Medio

Roma, 3 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 3,92 % hasta los 44.468,66 puntos, en una jornada marcada por la guerra en Oriente Medio y sus repercusiones en el preció del petroleó y del gas que hizo que se desplomasen los títulos energéticos.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share también bajó un 3,92 % hasta los 46.988,28 puntos.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 1.018 millones de acciones por un valor de unos 6.473 millones de euros (unos 7.498 millones de dólares).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de las plazas europeas, se vio lastrado por la escalada bélica tras los ataques contra territorio iraní por parte de Estados Unidos e Israel y la respuesta de Teherán contra países de la región, con las consecuencias que ha tenido en los aumentos de gas y petroleo.

Por ello, entre las peores del selectivo fueron en el sector de moda como la casa de moda Moncler, que perdió el 6,47 %, y Brunello Cucinelli, que se dejó el 5,57 %, mientras que las mayores bajadas fueron de los energéticos: Italgas se dejó el 6,30 %, A2A perdió el 6,08 % y Hera bajó el 5,74 %

En el selectivo solo terminaron en terreno positivo Lottomatica, que ganó el 3,32 %, y la farmacéutica Recordati, que subió el 1,35 %. EFE

