La Bolsa de Milán cae un leve 0,08 % tras la reapertura de la Administración de EE.UU.

2 minutos

Roma, 13 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un ligero 0,08 % hasta los 44.755,36 puntos, tras la reapertura de la Administración de EE. UU., tras 43 días de cierre, el más largo de su historia.

El índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,07 % hasta situarse en los 47.385,12 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 527 millones de acciones por un valor de unos 4.173 millones de euros (unos 4.860 millones de dólares).

Milán concluyó con una leve corrección tras haber alcanzado el miércoles su nivel más alto desde enero de 2001, cuando el principal indicador superó brevemente los 45.000 puntos, un techo que no se registraba desde hace más de 24 años.

El mercado operó con tono prudente, tras el alivio que supuso el fin del cierre administrativo en el Gobierno federal estadounidense, y a la espera de comprobar si la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidirá aplicar nuevos recortes en los tipos de interés.

Las empresas con peores resultados en la jornada fueron la sociedad de cartera Azimut, con una caída del 10,07 %, la firma de moda Brunello Cucinelli (3,16 %), los laboratorios Recordati (2,53 %), la marca de bebidas Campari (2,06 %) y el grupo automovilístico Ferrari (1,98 %).

Por el contrario, los títulos con mejor desempeño fueron el título energético Hera, que subió un 2,79 %, seguida de la multinacional del sector de la defensa Leonardo (2,35 %), Banca Monte Paschi Siena (2 %), banco BPM (1,58 %) y la aseguradora Generali (1,42 %). EFE

csv/pddp