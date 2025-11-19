La Bolsa de Milán cayó un 0,44 %, lastrada por Leonardo y el sector energético

Roma, 19 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en rojo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,44 %, hasta situarse en los 42.651,49 puntos, lastrada por la caídas de los valores del sector de defensa y energético.

Por su parte, también cayó el índice general Italia All-Share, un 0,36 % hasta los 45.224,01 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 487 millones de acciones por un valor de 3.153 millones de euros (3.638 millones de dólares al cambio).

En el parqué milanés no logró mantener los intentos de recuperación de la mañana y prolongó la racha bajista acumulada desde la semana pasada, con una sesión marcada por la expectación ante los resultados del gigante de la inteligencia artificial Nvidia, que se darán a conocer hoy.

En el selectivo cerraron en positivo la energética Prysmian (4,91%), la cementera Buzzi (2,99 %) y Telecom Italia (2,69 %).

Mientras se desplomó la compañía de defensa Leonardo, que bajó un 4,86 %, seguido de las energéticas Enel (3,03 %) y A2a (1,51 %). EFE

