La Bolsa de Milán cayó un 2,12 % pendiente de los nuevos datos de EE.UU

Roma, 18 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes con una fuerte bajada y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 2,12 %, hasta situarse en los 42.838,64 puntos, mientras siguen pesando la inminente publicación de nuevos datos macroeconómicos de Estados Unidos y la incertidumbre sobre las próximas medidas de la Reserva Federal

Por su parte, también cayó el índice general Italia All-Share, un 2,05 % hasta los 45.389,04 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 653 millones de acciones por un valor de 3.852 millones de euros (4.460 millones de dólares al cambio).

En el parqué milanés, como en el resto de mercados europeos, continuó el nerviosismo a la espera de las cuentas del gigante de la inteligencia artificial Nvidia, que se darán a conocer mañana.

En el selectivo sólo cerró en positivo la energética Hera, con una subida del 0,79 %.

Mientras se desplomó Telecom Italia, que bajó un 6,66 %, seguido de Stellantis, que se dejó el 4,44 % y también entre los peores el sector bancario con Banca Monte Paschi Siena (-3,69 %) y Banca Pop Sondrio (-3,53 %). EFE

