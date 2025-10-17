La Bolsa de Milán cerró con una bajada de 1,45 % arrastrada por el sector bancario

1 minuto

Roma, 17 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo Ftse Mib cedió un 1,45 % hasta los 41.758,11 puntos, arrastrada por el sector bancario.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share se dejó un 1,42 % hasta situarse en los 44.339,01 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 687 millones de acciones por un valor de unos 4.043 millones de euros (unos 4.718, millones de dólares).

El selectivo milanés se vio afectado por la caída de la banca ante los problemas del sector financiero regional estadounidense a lo que se sumó el anunció de que el sector bancario contribuirá a la financiación de los Presupuestos de 2026 como anunció este viernes el Gobierno de Giorgia Meloni.

En el selectivo, cerraron en positivo Inwit (0,98 %), Campari (0,97 %), Stellantis (0,87 %) y Terna(0,83 %) mientras que se desplomaron Leonardo, que cerró con una caída del 5,32% seguido de Prysmian, que bajó el 3,36 % y los bancos Unicredit (-2,62 %) y Banca Mediolanum (-2,43 %).

Pero también tuvieron perdidas Banca Mps (-1,84 %), Mediobanca (-1,97 %), Bper (-1,60%), e Intesa Sanpaolo (-2,23 %), entre otros. EFE

ccg/fpa