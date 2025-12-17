La Bolsa de Milán cierra al alza impulsada por bancos y aseguradoras

1 minuto

Roma, 17 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,25% hasta los 44.099,48 puntos, impulsada por el sector bancario y asegurador.

Por otro lado, el índice FTSE Italia All-Share aumentó un 0,19% hasta situarse en los 46.772 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 482 millones de acciones por un valor de 3.302 millones de euros (unos 3.879 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por los buenos resultados de los bancos Popolare Sondrio (2,91%), Bper Banca (2,66%) y Banco Bpm (1,84%),así como por el buendesempeño de las aseguradoras Generali (2,23%) y Unipol (1,67).

Por contra, las caídas más significativas fueron las de la cementera Buzzi (-3,57%), seguida de la firma de moda Moncler (-2,28%), la extractora de agua Interpump (-2,22), la fabricantes de cables Prysmian (-2,20%) y la energética Enel (-1,79%). EFE

sam/csv/psh