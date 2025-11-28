La Bolsa de Milán cierra el mes de noviembre con una subida del 0,32 %

1 minuto

Roma, 28 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en territorio positivo, con su índice selectivo FTSE MIB registrando un avance del 0,32 %, hasta alcanzar los 43.357,01 puntos, impulsado por el repunte de Wall Street en la última jornada de noviembre.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cerció también un 0,32 % hasta situarse en los 46.017,34 enteros.

Durante la última sesión de la semana y el mes se intercambiaron unos 383 millones de acciones por un valor de unos 2.622 millones de euros (unos 3.042 millones de dólares).

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron el grupo automovilístico Stellantis, que subió un 1,99 %, seguido de las firmas de moda Brunello Cucinelli (1,75 %) y Moncler (1,57 %), la multinacional del sector de la defensa Leonardo (1,56 %) y la siderúrgica Tenaris (1,37 %).

En contraste, las compañías en rojo estuvieron encabezadas por la Banca Monte Maschi di Siena, con una bajada del 2,12 %, Telecom Italia (1,80 %), la cementera Buzzi (1,12 %), la fabricante de audífonos Amplifon (0,71 %) y Poste Italiane (0,48 %). EFE

csv/fpa