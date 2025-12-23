La Bolsa de Milán cierra en tablas una jornada apática

Roma, 23 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes con una subida inapreciable y su índice selectivo FTSE MIB avanzó apenas un 0,03 % hasta los 44.606,58 puntos, en una jornada apática antes de las vacaciones de Navidad.

El índice FTSE Italia All-Share subió el 0,01 % hasta situarse en los 47.303,09 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 771 millones de acciones por un valor de unos 2.253 millones de euros (unos 2.653 millones de dólares).

El mercado milanés consiguió no cerrar en negativo gracias a la apertura positiva de Wall Street y los datos del PIB estadounidense mejor que lo que se esperaba.

El mejor del selectivo fue Fincantieri con un avance del 2 % seguido de las energéticas Italgas (1,51 %), Terna (0,85 %) y Enel, que subió el 0,76 %.

Mientras que en terreno negativo estuvieron Saipem, que perdió el 2,10 %, seguida de Brunello Cucinelli (-1,75 %), Campari (-1,26 %) y Amplifon (-1,20 %). EFE

