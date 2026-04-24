La Bolsa de Milán cierra la semana con una bajada del 0,52 %

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Roma, 24 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,52 % hasta los 47.656,11 puntos, lastrada por las tensiones internacionales y pese a la extensión del alto al fuego entre Israel y Líbano.

Por otro lado, su índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,54 % hasta los 50.119,47 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron 424 millones de acciones por un valor de unos 3.911 millones de euros (unos 4.580 millones de dólares).

La empresa con peores resultados este viernes fue la fabricante aeroespacial Avio, que cayó un 7,15 %; seguida del grupo automovilístico Stellantis, con un descenso del 4,94 %, y la fabricante naval Fincantieri, que retrocedió un 4,63 %.

También registraron pérdidas la multinacional de la defensa Leonardo (-3,02 %) y Finecobank (-2,70 %).

Por el contrario, lideraron las ganancias la fabricante de cables Prysmian, que subió un 4 %; la petrolera Saipem (2,72 %); Stmicroelectronics (1,31 %), la aseguradora Generali (0,61 %) y la siderúrgica Tenaris (0,53 %).EFE

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