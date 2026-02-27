La Bolsa de Milán cierra la semana con una caída del 0,45 % lastrada por los bancos

Roma, 27 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,45 % hasta los 47.209,89 puntos, lastrada por el sector bancario tras la presentación del plan estratégico de Monte dei Paschi di Siena después de su fusión con Mediobanca.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,46 % hasta los 49.909,48 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 1.643 millones de acciones por un valor de unos 7.288 millones de euros (unos 8.615 millones de dólares).

El parqué milanés cerró la semana a la baja, en una jornada de pérdidas generalizadas en Europa, lastrado por el desplome de Monte dei Paschi Siena (MPS) y Mediobanca.

El mercado reaccionó con cautela ante el nuevo plan de negocio 2026-2030, el primero desde que la entidad toscana adquirió Mediobanca mediante una opa el pasado septiembre.

MPS lideró las caídas con una caída del 6,76 %, seguido de Mediobanca (-6,24 %), Banco Bpm (-3,02 %), Banca Pop Sondrio (-2,80 %) y Bper Banca (-2,44 %).

En el lado de las ganancias, registaron subidas la petrolera Saipem (2,61 %), el grupo automovilístico Stellantis (2,40 %), el fabricante de cables Prysmian (2,35 %), la eléctrica A2a (2,18 %) y la biotecnología Diasorin (1,98 %). EFE

