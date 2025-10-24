La Bolsa de Milán cierra la semana con una subida del 0,25 %

Roma, 24 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB creció un 0,25 % hasta los 42.486,67 puntos, tras conocerse los datos de inflación en Estados Unidos y la evolución de las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,22 % hasta situarse en los 45.119,12 enteros.

Durante la última sesión de la semana se intercambiaron 385 millones de acciones por un valor de unos 2.974 millones de euros (unos 3.456,76 millones de dólares).

Milán cerró la semana en positivo pese a la publicación de los datos de inflación interanual en EE.UU., que repuntó en septiembre un 3 %, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría bajar más sus tipos de interés en los próximos meses.

Las empresas con peores resultados fueron la petrolera Saipem, que cayó un 4,08 %, seguida de la banca Unicredit (1,67 %), Stmicroelectronics (1,58 %), la siderúrgica Tenaris (1,08 %) y la eléctrica Enel (0,40 %).

Por el contrario, lideró los valores en verde el grupo de lotería Lottomatica, que avanzó un 2,68 %, el gigante automovilístico Stellantis (2,34 %), Banca Popolare Sondrio (2,14 %), Bper Banca (2,07 %) y el fabricante de coches Ferrari (1,78 %). EFE

