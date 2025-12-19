La Bolsa de Milán cierra la semana con una subida del 0,66 %

1 minuto

Roma, 19 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes la semana en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,66 % hasta los 44,757,55 puntos, marcando su cuarto día consecutivo de avances.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,60 % hasta los 47.451 enteros.

Durante la última jornada de la semana se intercambiaron 946 millones de acciones por valor de unos 6.660 millones de euros (unos 7.803 millones de dólares).

Entre las empresas que destacaron en los resultados positivos de la jornada figuraron la petrolera Saipem, que subió un 1,97 %, la multinacional del sector de la defensa Leonardo (1,90 %), Telecom Italia (1,76 %), el grupo automovilístico Ferrari (1,70 %) y Poste Italiane (1,65 %).

En el lado negativo, lideró las pérdidas la marca de moda Brunello Cucinelli, con una caída del 2,06 %, seguida de la siderúrgica Tenaris (-1,49 %), la firma Moncler (-1,26 %), la marca de bebidas Campari (-1,25 %) y el grupo automovilístico Stellantis (-0,97 %). EFE

