La Bolsa de Milán cierra plana (-0,04 %) pese a la subida de Ferrari

1 minuto

Roma, 10 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves plana y su índice selectivo FTSE MIB bajó ligeramente un 0,04 % hasta los 46.802,99 puntos, en una sesión marcada por la inestabilidad en las plazas europeas y el crecimiento de Ferrari en el parqué milanés tras la presentación de sus resultados.

Por su parte, su índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,05 % hasta situarse en los 49.636,17 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 579 millones de acciones por un valor de unos 4.719 millones de euros (unos 5.618 millones de dólares).

Los mercados bursátiles europeos cerraron mixtos en una sesión marcada por la volatilidad. En Milán, Ferrari sobresalió con una subida del 10,19 % tras presentar un cuarto trimestre de 2025 mejor de lo previsto y ofrecer previsiones que anticipan continuidad en el crecimiento durante 2026.

Tras la compañía automovilística, se sitúa otro grande del sector, Stellantis, con una subida del 3,40 %, seguido por la empresa de bebidas Campari (3,36 %), STMicroelectronics (2,73 %) y la firma de moda de lujo Moncler (2,52 %).

En el lado de las pérdidas, destacan tres entidades financieras: Banca Monte dei Paschi di Siena, que encabezó los descensos con una caída del 3,45 %, seguida de UniCredit (2,66 %) y Unipol (2,44 %).

A continuación se situaron la fabricante de cables Prysmian (2,17 %) y el grupo de defensa Leonardo (2,05 %). EFE

cee/sam/fpa