La Bolsa de Milán gana un 0,28 % gracias a la banca

Roma, 8 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,28 %, hasta situarse en los 41.723,69 puntos, gracias a la buena evolución del sector bancario y pendiente de la moción contra el gobierno francés.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,33 %, hasta 44.291,26 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 376 millones de acciones por un valor de 2.348 millones de euros (unos 2.758 millones de dólares).

Los inversores de Milán optaron por las compras pendientes de las turbulencias políticas en Francia, mientras se votaba una moción de confianza al Gobierno del centrista François Bayrou que muy probablemente caerá.

El sector mejor parado de la sesión fue el bancario: Banco Popolare Milano subió un 3,96 %, Banca Popolare Emilia Romagna un 1,64 %, Banca Popolare Sondrio un 1,41 % y Unicredit un 1,29 %.

También ganaron la fabricante de audífonos Amplifon (2,52 %), la cementera Buzzi (2,08 %), la extractora de agua Interpump (2,02 %), Telecom Italia (1,48 %) o Pirelli (1,26 %).

Por el contrario, acabaron en números rojos Campari (2,32 %), Ferrari (2,27 %), el coloso del motor Stellantis (1,65 %), la eléctrica A2a (0,99 %), la aseguradora Generali (0,75 %) y la gasista Italgas (0,66 %), entre otras. EFE

