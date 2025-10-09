La Bolsa de Milán pierde un 1,59 % por la incertidumbre en Francia y la caída de Ferrari

1 minuto

Roma, 9 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,59 % hasta los 42.791,60 puntos, en una nueva jornada marcada por el contexto de incertidumbre para los mercados europeos por la situación en Francia y a la que se ha sumado la fuerte caída de Ferrari, que se desplomó un 15,41 %.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 1,48 % y se situó en los 45.474,66 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 640 millones de acciones por un valor de 4.947 millones de euros (5.719 millones de dólares).

Las empresas del selectivo con mejores resultados fueron la cementera Buzzi , que subió un 5,06 %, seguida de Telecom Italia, que sumó un 2,84 %,; Italgas, un 1,25 % y Bper Banca, un 0,97 %.

Mientras que la peor del selectivo fue Ferrari, que se desplomó el 15,41 % después de presentar su plan industrial, seguida de Recordati Ord (-2,68 %), Moncler (-2,00 %) y Brunello Cucinelli (-1,59 %). EFE

ccg/rcf