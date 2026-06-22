La Bolsa de Milán retrocede un 0,37 % pendiente de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

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Roma, 22 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo cedió un 0,24 %, hasta situarse en los 52.670,72 puntos, pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y pese al retroceso del precio del petróleo.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,22 % hasta los 55.400,97 enteros.

Durante la primera sesión de la semana cambiaron de manos unos 366 millones de acciones por un valor de unos 3.946 millones de euros (unos 4.511 millones de dólares).

El parqué milanés se vio lastrado por el sector de la defensa en una jornada marcada por las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza y por las primeras concesiones mutuas para alcanzar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio.

Las mayores pérdidas correspondieron a la aeroespacial Avio, que cayó un 4,68 %, seguida por el gigante de la defensa Leonardo (-3,75 %), la constructora naval Fincantieri (-3,72 %) y las firmas de moda de lujo Brunello Cucinelli (-3,35 %) y Moncler (-3,07 %).

En contraste, los mejores resultados fueron para la red de pagos Nexi (3,28 %), Stmicroelectronics (2,06 %), el grupo automovilístico Stellantis (1,45 %), la aseguradora Unipol (1,15 %) y el fabricante de cables Prysmian (0,98 %). EFE

csv/psh