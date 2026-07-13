La Bolsa de Milán sube 0,37 % impulsada por el sector energético ante la tensión en Ormuz

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Roma, 13 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,37 % hasta situarse en los 52.809,35 puntos, por el repunte de las empresas petroleras debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio y el encarecimiento del crudo.

Por su parte, el índice general Italia All-Share subió otro 0,38 % hasta los 55.476,88 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se cambiaron de manos unos 293 millones de acciones por un valor de 2.896 millones de euros (unos 3.301 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés logró resistir a las pérdidas generalizadas en el sector tecnológico global gracias a que el barril de Brent rozó los 80 dólares debido a las amenazas de interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras los cruces de advertencias entre Estados Unidos e Irán.

En el lado positivo destacaron la petrolera Eni (+3,88 %), la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Inwit (+2,56 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (+2,39 %), la automovilística Stellantis (+1,99 %) y la entidad bancaria Finecobank (+1,79 %).

Por el contrario, entre los números rojos quedaron el gigante de la defensa Leonardo (-1,29 %), la fabricante de cables Prysmian (-1,26 %), la aeroespacial Avio (-1,20 %), la fabricante de audífonos Amplifon (-1,00 %) y el grupo automovilístico de lujo Ferrari (-0,92 %). EFE

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