La Bolsa de Milán sube un 0,10 % apoyada en los datos de empleo de Estados Unidos

Roma, 9 ene (EFE).- La Bolsa de Milán ha cerrado este viernes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,10 %, hasta los 45.719,26 puntos, en una sesión positiva para los mercados europeos tras la caída del desempleo en Estados Unidos por debajo de lo esperado.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share también terminó en terreno positivo, con una subida del 0,15 % hasta los 48.534,53 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 554 millones de acciones por un valor de 3.397 millones de euros (unos 3.951 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés se movió al alza, en línea con las demás plazas europeas, mientras que los inversores analizaron el informe de empleo estadounidense, que mostró una tasa de paro del 4,4 %, por debajo del 4,5 % previsto, alimentando las expectativas de un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

La jornada estuvo además marcada por la espera del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legitimidad de los aranceles comerciales impulsados por el presidente Donald Trump, que finalmente no se pronunciará hoy.

En el terreno positivo destacaron las subidas de la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (3,33 %), el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (2,79 %), la petrolera Eni (2,14 %) y la marca de moda Moncler (1,96 %).

En el lado negativo, la distribuidora Italgas cayó un 2,09 %, seguida por las energéticas A2A (1,48 %) y Hera (1,24 %), mientras que el servicio de correos Poste Italiane retrocedió un 1,30 %. EFE EFE

