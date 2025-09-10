La Bolsa de Milán sube un 0,12 % impulsada por el gigante de la defensa Leonardo

Roma, 10 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,12 % hasta situarse en los 42.059,74 puntos, impulsado por los buenos resultados del grupo Leonardo y ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés en EE.UU..

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,10 %, hasta 44.617,49 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron 477 millones de acciones por un valor de 3.054 millones de euros (unos 3.577 millones de dólares).

Los principales mercados europeos cerraron con resultados mixtos, tras publicarse previsiones que apuntan a una posible reducción de 50 puntos básicos en los tipos de interés de la Fed la próxima semana, motivada por un mercado laboral más débil de lo esperado.

En una jornada marcada por la incertidumbre tras el ataque de Rusia a Polonia, Milán cerró en positivo gracias al avance de la productora de equipamiento militar Leonardo, que subió un 2,41 %.

También destacaron las ganancias de las petroleras Saipem (2,36 %), la marca italiana de moda de lujo Moncler (2,10 %), el fabricante de cables Prysmian (1,81 %) y la Banca Popolare di Sondrio (1,31 %).

Por el contrario, la red de cobros Nexi lideró las pérdidas con un desplome del 9,45 % después de una reducción por parte de los analistas del precio objetivo de la empresa.

Tras ella se situaron el grupo de bebidas Campari (2,23 %), la automovilística Stellantis (2,10 %), Telecom Italia (1,99 %) y el fabricante de audífonos Amplifon (1,67 %). EFE

