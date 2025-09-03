La bolsa de Milán sube un 0,14 % impulsada por el resto de mercados europeos

Roma, 3 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,14 % hasta los 41.784,66 puntos, impulsada por el comportamiento estable de los principales mercados europeos y el repunte en los rendimientos de los bonos de deuda.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió también un 0,09 % hasta los 44.314,07 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron 319 millones de acciones por un valor de unos 2.276 millones de euros (unos 2.656 millones de dólares).

Los principales parqués europeos registraron una sesión más estable que la anterior, que cerraron en rojo, favorecidos por el alza en los rendimientos de los bonos, que la pasada jornada marcaron máximos que generaron cierta preocupación entre los inversores.

La farmacéutica Recordati Ord fue el mejor del selectivo con una subida del 2,45 %, seguido de los laboratorios Diasorin, que sumó el 2,17 %; los laboratorios Diasorin, que ganó el 1,94 %; e Interpump Group, con un alza del 1,33 %.

Mientras que, entre los peores, destacaron el gigante del motor Stellantis, que cedió el 2,72 %, seguido de la petrolera Saipem (-2,29 %) y las bancas Mediobanca (-1,99) y Banca Monte Paschi Siena (1,97%). EFE

