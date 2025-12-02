La Bolsa de Milán sube un 0,22 % impulsada por el sector bancario

1 minuto

Roma, 2 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo, con su índice selectivo FTSE MIB avanzando un 0,22 %, hasta alcanzar los 43.354,83 puntos, en una jornada marcada por el interés en el sector bancario y la investigación sobre Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció también un 0,21 % hasta situarse en los 46.019,88 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 520 millones de acciones por un valor de unos 3.280 millones de euros (unos 3.806 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada por la cautela de los inversores, con el foco en Bitcoin, que se recuperó ligeramente tras la fuerte caída el día anterior, y por la atención a la investigación sobre el Banco Monte dei Paschi di Siena por la compra de Mediobanca.

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron el grupo de loterías Lottomatica, que subió un 3,20 %, seguida de la aseguradora Generali (2,04 %), y el sector bancario con BPER (1,87 %) y Banca Popolare di Sondrio (1,47 %), Mediolanum (1,41 %) y Unicredit (0,83 %).

En contraste, los descensos estuvieron encabezados por la Banca Monte Maschi di Siena (3,70 %), afectada por la investigación sobre presunta manipulación de acciones en dicha operación, seguida de la petrolera Saipem (3,66 %), la siderúrgica Tenaris (2,92 %) y la empresa de infraestructuras inalámbricas Inwit (1,92 %). EFE

mla/gsm/ajs