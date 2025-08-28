The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán sube un 0,23 % impulsada por la revisión al alza del PIB de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 28 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE subió un 0,23 % hasta los 42.447,10 puntos, impulsada por el repunte del optimismo en los mercados tras la revisión al alza del crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre,

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió también un 0,23 % hasta los 45.067,71 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron 1.130 millones de acciones por un valor de unos 3.087 millones de euros (unos 3.603 millones de dólares).

Milán cerró en positivo tras tres jornadas consecutivas a la baja, en una sesión marcada por el nerviosismo de los mercados tras la publicación de la segunda estimación del PIB de Estados Unidos, que fue revisada al alza para el segundo trimestre del año.

La empresa con peores resultados de la jornada fue Telecom Italia, que cayó un 8,79 %, seguida de la petrolera Saipem (2,68 %), la red de cobros Nexi (1,05 %), el título energético Hera (0,86 %) y la fabricante de audífonos Amplifon (0,79 %).

Por el contrario, las compañías con mejores resultados fueron el fabricante de cables Prysmian, que subió un 2,93 %, la firma de moda Moncler (2,87 %), Stmicroelectronics (2,32 %), Banca Popolare Sondrio (1,39 %) y la banca Bper (1,28 %). EFE

csv/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR