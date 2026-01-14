La Bolsa de Milán sube un 0,27 % en una jornada de incertidumbre geopolítica

Roma, 14 ene (EFE).- La Bolsa de Milán ha cerrado este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,27 % hasta los 45.647,40 puntos, en una jornada con cierres mixtos en Europa marcada por la incertidumbre geopolítica y las caídas en Wall Street.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share también terminó en terreno positivo, con una subida del 0,31 % hasta los 48.488,51 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 843 millones de acciones por un valor de 3.972 millones de euros (unos 4.629 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés se movió al alza, mientras las bolsas europeas cerraron mixtas, en un contexto condicionado por la escalada de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y por las amenazas de Washington de intervenir el país por la represión en las protestas en la República Islámica.

La jornada estuvo además marcada por los descensos registrados en Wall Street, en una apertura marcada por las cuentas de resultados de algunos de los principales bancos estadounidenses.

En el terreno positivo destacaron las subidas de Telecom Italia, que creció un 4,65 %, seguido de los industriales Prysmian (3,45 %), las energéticas A2a (2,37 %) y el título energético Hera (2,32 %), así como la sociedad de cartera Azimut (2 %).

Por otra parte, la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli lideró las pérdidas, con una caída del 3,32 %, seguido del Banco Bpm (-2,53 %), la líder en semiconductores Stmicroelectronics (-2,35 %), la empresa de infraestructura Inwit (-2,28 %) y la firma Moncler (2,18 %). EFE

