La Bolsa de Milán sube un 0,27 % impulsada por el sector de la defensa

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Roma, 6 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,27 % hasta los 52.959,14 puntos, impulsado por el fuerte repunte del sector de la defensa después de que la constructora naval Ficantieri anunciara cuatro adquisiciones estratégicas en el mercado de drones.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,23 %, hasta los 55.684,25 enteros.

Durante la primera sesión de la semana cambiaron de manos unos 323 millones de acciones por un valor de unos 3.347 millones de euros (unos 3.824 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés se desmarcó de la tendencia apática del resto de las plazas europeas en una sesión en la que los inversores asimilaron la mejora de la confianza inversora de la eurozona en julio y se prepararan para la publicación de las actas de los principales bancos centrales.

En el selectivo, las ganancias estuvieron lideradas por el grupo de construcción naval Fincantieri, que subió un 11,42 %, seguida de la compañía de defensa Leonardo (4,55 %), el grupo aeroespacial Avio (2,61 %), el grupo de automóviles de lujo Ferrari (2,22 %) y la entidad financiera Banco BPM (2,15 %).

Por el contrario, los títulos que registraron más pérdidas estuvieron encabezados por el fabricante de cables Prysmian, que cayó un 2,08 %, seguida de la distribuidora Italgas (-1,66 %), la red de transmisión eléctrica Terna (-1,55 %), la compañía de servicios públicos y energías renovables A2A (-1,40 %) y la red de pago Nexi (-1,22 %). EFE

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