La Bolsa de Milán sube un 0,28 % impulsada por el optimismo en el sector tecnológico

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Roma, 25 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,28 % hasta situarse en los 51.782,91 puntos, en una jornada marcada por el optimismo en el sector de la tecnología y la inteligencia artificial.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,25 % hasta los 54.452,82 enteros.

Durante la sesión se negociaron unos 389 millones de acciones por un valor total de unos 4.328 millones de euros (aproximadamente 4.925 millones de dólares).

El parqué milanés se sumó al renovado entusiasmo de los mercados globales hacia el sector tecnológico, impulsado por los resultados trimestrales del gigante estadounidense de los semiconductores Micron Technology.

El fabricante de microchips STMicroelectronics lideró las ganancias en el selectivo con una subida del 2,75 %, seguido de la cementera Buzzi (2,17 %), la eléctrica Enel (2 %), el grupo automovilístico de lujo Ferrari (1,58 %) y la energética A2A (1,50 %).

Lideró las pérdidas la aeroespacial Avio, con una caída del 6,62 %, seguida del gigante de la defensa Leonardo (-3,97 %), la fabricante naval Fincantieri (-2,92 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (-1,55 %) y la petrolera Eni (-1,51 %). EFE

csv/psh