La Bolsa de Milán sube un 0,32 % alentada por el sector bancario

Roma, 12 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,32 % hasta los 42.566,41 puntos, impulsada por los buenos resultados del sector bancario y con los inversores atentos a un posible recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.

El índice general FTSE Italia All-Share creció también un 0,32 % hasta situarse en los 45.160,58 enteros.

Durante la última sesión de la semana se intercambiaron unos 401 millones de acciones por un valor de unos 3.140 millones de euros (3.680 millones de dólares).

La jornada terminó con signo mixto en los principales mercados europeos, mientras los inversores se mantienen atentos a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre los tipos de interés y la situación política en Francia.

El sector bancario lideró las ganancias en Milán con una subida del 3,5 % de Banca Monte Maschi Siena, seguida por Mediobanca (3,38 %), Banco BPM (2,07 %), la fabricante de cables Prysmian (1,72 %) y la eléctrica A2a (1,50 %).

Por el contrario, las compañías con peor desempeño fueron el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 1,84 %, los laboratorios Recordati (1,28 %), la farmaceutica Diasorin (1,20 %), la fabricante de audífonos Amplifon (1,04 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (0,95 %). EFE

csv/pddp

