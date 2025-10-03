The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de Milán sube un 0,42 % pese al cierre del Gobierno de EE.UU.

1 minuto

Roma, 3 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo, FTSE MIB, subió un 0,42 % hasta los 43.258,11 puntos, en un contexto de optimismo inversor pese al cierre del Gobierno Federal estadounidense y la no publicación datos de empleo de EE.UU.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,50 % hasta alcanzar los 45.919,87 enteros.

Durante la última jornada de la semana se intercambiaron 1.050 millones de acciones por un valor de 3.712 millones de euros (4.360 millones de dólares).

Milán cerró la jornada en positivo después de que Estados Unidos no publivase los datos correspondientes a septiembre sobre creación de empleo y paro, debido al cierre del Gobierno Federal por la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar nuevos presupuestos.

Las empresas con peores resultados fueron la fabricante de cables Prysmian, con una bajada del 1,14 %, seguida de la marca de moda Moncler (1,05 %), la aseguradora Generali (0,88 %), Banca Monte Paschi Siena (0,83 %) y la cementera Buzzi (0,77 %).

En cambio, los títulos con mejor desempeño de la jornada fueron la marca de bebidas Campari (3,30 %), Telecom Italia (2,57 %), el grupo automovilístico Stellantis (2,31 %), Banco Vpm (1,46 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (1,42 %). EFE

csv/fpa

