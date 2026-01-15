La Bolsa de Milán sube un 0,44 % ante el descenso de la tensión geopolítica

2 minutos

Roma, 15 ene (EFE).- La Bolsa de Milán ha cerrado este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,44 % hasta los 45.849,77 puntos, en una jornada marcada por el descenso de las tensiones geopolíticas y los buenos resultados en la apertura de Wall Street.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share también terminó en terreno positivo, con una subida del 0,43 % hasta los 48.695,42 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 719 millones de acciones por un valor de 3.704 millones de euros (unos 4.299 millones de dólares).

El parqué milanés se movió al alza mientras las bolsas europeas cerraron mayormente en positivo en una sesión mixta, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara optimista de cara al descenso de violencia en Irán, lo que disminuyó las posibilidades de un posible ataque del país estadounidense.

La jornada estuvo además marcada por la apertura en verde de Wall Street. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, se disparó un 4,33 % en bolsa después de anunciar este jueves que obtuvo un beneficio neto de 5.553 millones de dólares en 2025, un 13 % menos que el año pasado.

En el terreno positivo destacaron las subidas de la fabricante de cables Prysmian (4,86 %), seguido de la operadora de lotería Lottomatica (2,55 %), el Banco Bpm (2,15 %), Telecom Italia (2,02 %), y la energética A2a (1,90 %).

En el lado de las pérdidas, la empresa de hidrocarburos Eni lideró las pérdidas con una caída del 1,65 %, seguido de las bancas Monte Paschi Siena (-1,55 %) y Mediobanca (-1,41 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-1,39 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (-1,38 %). EFE

