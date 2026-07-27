La Bolsa de Milán sube un 0,49 % atenta a la pausa de bombardeos en Oriente Medio

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Roma, 27 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,49 % hasta los 52.054,95 puntos, animada por las señales de distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán que ayudaron a rebajar las tensiones sobre el suministro energético global.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,42 % hasta los 54.629,14 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 298 millones de acciones por un valor de unos 3.786 millones de euros (unos 4.307 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con las principales plazas europeas, reaccionó con optimismo a los nuevos atisbos de una posible negociación entre Washington y Teherán tras la pausa de bombardeos de este fin de semana.

Esta distensión geopolítica favoreció una acusada desescalada en el precio del petróleo, situando el barril de crudo en el entorno de los 90 dólares y aliviando el temor del mercado a eventuales interrupciones en el suministro energético.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por el grupo de automóviles de lujo Ferrari, que subió un 4,29 %, seguida de la compañía de juegos y apuestas Lottomatica Group (3,16 %), la cementera Buzzi (2,80 %), la firma de soluciones auditivas Amplifon (2,63 %) y la marca de moda Brunello Cucinelli (2,43 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezadas por el fabricante de cables Prysmian, que cayó un 3,78 %, seguida de la fabricante de tubos de acero Tenaris (-2,86 %), la energética Eni (-2,44 %), la tecnológica STMicroelectronics (-1,90 %) y la empresa de servicios petrolíferos Saipem (-1,13 %). EFE

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