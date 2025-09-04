La Bolsa de Milán sube un 0,49 % con Telecom Italia como protagonista

1 minuto

Roma, 4 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,49 %, hasta los 41.989.71 puntos, con el grupo de telecomunicaciones Telecom Italia como protagonista y favorecido por las subidas generalizadas en los mercados europeos, excepto en Francia.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió también un 0,49 % % hasta los 44.531,63 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron 566 millones de acciones por un valor de unos 2.954 millones de euros (unos 3.440 millones de dólares).

Los principales parqués europeos registraron una sesión estable en una jornada marcada por las compras generalizadas en los mercados bursátiles europeos y con la vista puesta en los datos estadounidenses sobre el mercado laboral, que se publican este viernes.

La compañía Telecom Italia impulsó las ganancias en el selectivo milanés con una subida del 4,89 %, seguido de la banca Mediolanum, que sumó el 2,50 %, la multinacional metalúrgica Tenaris, que sumó el 2,08 %, y la aseguradora Generalli, con un alza del 2,08 %.

Mientras que, entre los peores, destacaron el gigante de defensa Leonardo, que cedió el 4,02 %, seguido de la multinacional de la biotecnología Diasorin (-3,17 %), la Banca Monte Paschi Siena (-2.29 %) y la marca italiana de moda de lujo Moncler (-2,21 %). EFE

cee/ccg/rod