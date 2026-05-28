La Bolsa de Milán sube un 0,50 % impulsada por los rumores de acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Roma, 28 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,50 % hasta los 49.825,32 puntos, impulsada por los rumores sobre un posible acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share también subió 0,50 % hasta los 52.502,57 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 393 millones de acciones por un valor de unos 3.650 millones de euros (unos 4.242 millones de dólares).

El parqué milanés fue el único entre las principales bolsas europeas que cerró con ganancias, favorecido por las informaciones que apuntan a que negociadores de Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un principio de acuerdo para prolongar el alto el fuego.

Entre los mejores resultados del selectivo destacaron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, que creció un 5,36 %, la aeroespacial Avio (5,21 %); el grupo automovilístico Ferrari (3,49 %); Stmicroelectronics (3,09 %) y la fabricante naval Fincantieri (2,90 %).

En el lado contrario, las mayores pérdidas fueron para la aseguradora Unipol, que cayó un 3,04 %, seguida de Finecobank (-2,74 %); la sociedad de cartera Azimut (-1,73 %); la red de cobros Nexi (-1,71 %) y la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-1,57 %). EFE

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