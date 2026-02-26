La Bolsa de Milán sube un 0,54 % y alcanza niveles no vistos desde noviembre de 2000

Roma, 26 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,54 % hasta los 47.425,94 puntos, niveles que no alcanzaba desde noviembre del año 2000, impulsada por los resultados empresariales domésticos.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,53 % hasta los 50.142,69 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 660 millones de acciones por un valor de unos 4.153 millones de euros (unos 4.895 millones de dólares al cambio).

Durante la sesión, los mercados globales reaccionaron con cautela a los resultados de la tecnológica estadounidense Nvidia, que cayó en Wall Street pese a presentar cuentas récord debido a las dudas sobre el retorno de la inversión en inteligencia artificial.

En el parqué milanés, el ritmo de la sesión lo marcaron los balances financieros de los principales valores del índice.

Las ganancias estuvieron lideradas por la red de cobros Nexi, que subió un 4,43 %, seguida del grupo automovilístico Stellantis (4,24 %), el fabricante de audífonos Amplifon (3,36 %), la energética Eni (2,50 %) y la operadora de loterías Lottomatica Group (2,05 %).

En el lado de las pérdidas, el grupo de telecomunicaciones Telecom Italia registró la mayor caída de la jornada con un descenso del 4,33 %.

Le siguieron la cementera Buzzi (-2,03 %), los laboratorios Diasorin (-1,72 %), la marca de moda de lujo Brunello Cucinelli (-1,66 %) y el servicio postal Poste Italiane (-1,50 %). EFE

