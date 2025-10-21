La bolsa de Milán sube un 0,60 % con el sector bancario como protagonista

2 minutos

Roma, 21 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,60 %, hasta los 42.648,28 puntos, impulsada por el buen desempeño del sector bancario, con Bper y Banca Popolare di Sondrio como protagonistas.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,58 %, hasta situarse en los 45.273,43 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 566 millones de acciones por un valor de unos 3.315 millones de euros (unos 3.934 millones de dólares).

El selectivo milanés se vio impulsado por el buen comportamiento de los bancos Bper y Banca Popolare di Sondrio, después de que el primero anunciara su decisión de recomprar acciones mediante derivados, una medida bien recibida por el mercado.

Bper señaló además que su objetivo es reforzar las perspectivas de crecimiento de la entidad, con la vista puesta en la posible integración de Banca Popolare di Sondrio, en un contexto de intensas operaciones de compra y fusión que en los últimos tiempos han agitado el sector bancario italiano.

La empresa con mejores resultados fue precisamente esta última, la Banca Popolare di Sondrio, que registró un aumento del 5,12 %, seguido del fabricante de automóviles Stellantis (4,75 %), el banco Bper (4,50 %), la empresa de audición Amplifon (3 %) y Stmicroelectronics (2,31 %).

Por el contrario, la farmacéutica Recordati Ord lideró las caídas, con una bajada del 1,06 %, seguida del banco Bpm (0,85 %), Telecom Italia (0,66 %), la banca Monte Paschi Siena (0,51 %) y Unicredit (0,47 %). EFE

