La Bolsa de Milán sube un 0,69 % impulsada por un posible recorte de los tipos de interés

Roma, 22 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB creció un 0,69 % hasta los 43.310,28 puntos, animada por las crecientes expectativas de una reducción de los tipos de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed).

El índice general FTSE Italia-All Share subió un 0,71 % hasta situarse en los 45.908,15 enteros.

Durante la última sesión de la semana se intercambiaron unos 414 millones de acciones por un valor de unos 2.782 millones de euros (unos 3.260 millones de dólares).

Milán volvió a cerrar por encima de los 43.000 puntos impulsado por la posibilidad de que la Fed baje los tipo de interés en septiembre, como ha dado a entender el presidente del organismo, Jerome Powell, al afirmar que «la balanza de riesgos» para la economía de su país «está cambiando».

Las empresas con peores resultados fueron la red eléctrica Terna, que bajó un 0,32 %, seguida de Finecobank (0,31 %), Italgas (0,26 %), la eléctrica Enel (0,18 %) y la gasística Snam (0,15 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño este viernes fueron Stmicroelectronics, con una subida del 4,67 %, el gigante del motor Stellantis (4,23 %), la sociedad de cartera Azimut (2,97 %), la fabricante de cables Prysmian (2,61 %) y Mediobanca (2,53 %). EFE

