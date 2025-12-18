La Bolsa de Milán sube un 0,83 % tras la caída de la inflación en Estados Unidos

Roma, 18 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,83 % hasta los 44.463,28 puntos, en un contexto internacional dominado por la caída de la inflación en Estados Unidos.

Por otro lado, el índice FTSE Italia All-Share aumentó un 0,85 % hasta situarse en los 47.170,59 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 509 millones de acciones por un valor de 3.718 millones de euros (unos 4.361 millones de dólares).

Milán acompañó las ganancias de las principales bolsas europeas, que cerraron al alza tras conocerse que la inflación estadounidense se redujo al 2,7 % anual, por debajo de las previsiones del 3,1 %.

También influyó el recorte de tipos del Banco de Inglaterra (BoE) y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantenerlos estables.

Las subidas estuvieron lideradas por el gigante de defensa Leonardo (4,09 %), la Banca Monte Paschi Siena (3,09 %) y la marca Brunello Cucinelli (2,99 %), así como la fabricante de cables Prysmian (2,93 %) y el grupo automovilístico Ferrari(1,93 %).

En contraste, las empresas con peores resultados fueron la siderúrgica Tenaris (2,75 %), la fabricante de audífonos Amplifon (0,93 %), Telecom Italia (0,58 %), los laboratorios Diasorin (0,41 %) y la marca de bebidas Campari (0,28 %). EFE

