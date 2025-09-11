The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán sube un 0,89 % impulsada por el grupo automovilístico Stellantis

Roma, 11 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,89 % hasta los 42.432,42 puntos, impulsada por los buenos resultados del grupo automovilístico Stellantis, mientras el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener los tipos de interés por segundo mes consecutivo.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,90 % hasta situarse en los 45.017,61 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 433 millones de acciones por un valor de unos 3.232 millones de euros (unos 3.791 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por la decisión del BCE de mantener los tipos de interés en el 2 % por segundo mes consecutivo, argumentando que son adecuados para controlar la inflación.

El grupo automovilístico Stellantis fue el principal protagonista de la jornada al registrar una subida del 9,18 %, después de que su director ejecutivo, Antonio Filosa, señalase su intención de aumentar los ingresos y anticipase un crecimiento en los volúmenes de venta.

Entre las acciones con mayores ganancias destacaron la cementera Buzzi (6,77 %), la multinacional del sector de la defensa Leonardo (2,87 %), Banca Monte Paschi Siena (2,08 %) y Mediobanca (2,06 %).

En contraste, las compañías con peores resultados en la jornada fueron los laboratorios Diasorin, con una caída del 1,79 %, la red de cobros Nexi (1,42 %), la marca de bebidas Campari (0,77 %), la fabricante de cables Prysmian (0,70 %) y el título energético Eni (0,24 %). EFE

EFE

