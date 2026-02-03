La Bolsa de Milán sube un 0,90 % en una jornada marcada por los resultados trimestrales

1 minuto

Roma, 3 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes al alza y su índice selectivo FTSE MIB creció un 0,90 % hasta situarse en los 46.420,52 puntos, en una jornada marcada por la prudencia de los inversores tras la publicación de resultados trimestrales y una apertura mixta de Wall Street.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,79 % hasta los 49.202,21 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 549 millones de acciones por un valor de unos 3.904 millones de euros (unos 4.613 millones de dólares).

Milán cerró en positivo en una sesión marcada por la publicación de resultados trimestrales, que llevó a una apertura mixta de Wall Street, mientras el parqué italiano se vio apoyado principalmente por el buen comportamiento del sector bancario.

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron los laboratorios Diasorin, que subieron un 4,12 %, la marca de bebidas Campari (3,27 %), la siderúrgica Tenaris (2,70 %), la energética A2a (2,53 %) y la fabricante de cables Prysmian (2,48 %).

En contraste, lideró las pérdidas la red de cobros Nexi (-4,91 %), seguida de la fabricante de cables Ampligon (-2,97 %), Stmicroelectronics (-2,61 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (-2,41 %) y el grupo operador de lotería Lottomatica (-2,01 %). EFE

csv/psh