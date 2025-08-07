The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán sube un 0,93 % impulsada por Interpump y con la vista puesta en Ucrania

Roma, 7 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,93 % hasta alcanzar los 41.392,99 puntos, impulsada por los buenos resultados de Interpump y las expectativas de un posible acuerdo sobre Ucrania, tras el anuncio de una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin.

El índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,89 % hasta los 43.958,28 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron 536 millones de acciones por un valor de unos 3.687 millones de euros (unos 4.291 millones de dólares).

El mercado milanés logró mantenerse en terreno positivo en una jornada marcada por la entrada en vigor de los nuevos aranceles del 15 % impuestos por Estados Unidos a productos de la Unión Europea, y con la esperanza de un acuerdo para Ucrania, tras el anuncio de una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

La empresa con mejores resultados en el selectivo fue la extractora de agua Interpump, que subió un 8,22 %, seguida de la cementera Buzzi (5,23 %), la fabricante de cables Prysmian (4,70 %), el coloso del motor Stellantis (3,45 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (2,79 %).

Por el contrario, las compañías con peor desempeño fueron la multinacional del sector de la defensa, que cayó un 6,14 %, la siderúrgica Tenaris (1,07 %), la energética A2a (0,97 %), Italgas (0,94 %) y la gasística Snam (0,89 %). EFE

