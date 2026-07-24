La Bolsa de Milán sube un 0,95 % impulsada por el sector bancario

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Roma, 24 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,95 % hasta los 51.802,23 puntos, respaldada por el empuje del sector bancario y un respiro en el precio del petróleo tras las severas caídas registradas en la jornada anterior.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,91 % hasta los 54.401,76 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 262 millones de acciones por un valor de unos 3.242 millones de euros (unos 3.691 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés reaccionó positivamente a la bajada de los precios del crudo, con el barril de brent por debajo de los 100 dólares, en un mercado atento al desarrollo de la temporada de resultados trimestrales y al impacto geopolítico de las tensiones en Oriente Medio.

Los títulos con mayores subidas estuvieron encabezados por la entidad bancaria Bper Banca (2,75 %), seguida del grupo bancario Intesa Sanpaolo (2,50 %), la banca de inversión Mediobanca (2,17 %), la entidad financiera Banca Monte dei Paschi di Siena (2,14 %) y el grupo bancario Banco BPM (2,05 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezadas por el grupo de servicios postales Poste Italiane, que cayó un 3,65 %, seguida de la compañía de telecomunicaciones Telecom Italia (-2,67 %), la tecnológica de semiconductores STMicroelectronics (-2,41 %), la cementera Buzzi (-1,50 %) y la firma de biotecnología Diasorin (-0,12 %). EFE

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