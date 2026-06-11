La Bolsa de Milán sube un 0,95 % pese al alza de tipos del BCE

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Roma, 11 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su selectivo FTSE MIB avanzó un 0,95 %, hasta los 50.504,74 puntos, pese a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir un 0,25 % los tipos de interés, hasta el 2,25 %.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share también subió un 0,92 %, hasta los 53.153,63 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 531 millones de acciones por un valor de 4.179 millones de euros (unos 4.812 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés también se mantuvo atento a los acontecimientos en Oriente Medio, tras el endurecimiento en los últimos días de los ataques de EE. UU e Irán.

Las empresas que registraron mayores ganancias en el selectivo estuvieron lideradas por la petrolera Saipem, que subió un 5,76 %, seguida de la tecnológica Stmicroelectronics (5,71 %), la fabricante de cables Prysmian (4,88 %), la aeroespacial Avio (4,77 %) y la constructora naval Ficantieri (3,70 %).

En cambio, las pérdidas estuvieron encabezadas por los laboratorios Diasorin (-2,25 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (-1,81 %), el grupo de juegos de azar Lottomatica (-1,11 %), la compañía de bebidas alcohólicas Campari (-1,09 %) y la marca de moda de lujo Brunello Cucinelli (-0,99 %). EFE

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