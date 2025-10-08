La Bolsa de Milán sube un 0,96 % pese a la incertidumbre política en Francia

1 minuto

Roma, 8 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB 0,96 % hasta los 43.484,23 puntos, a pesar del clima de incertidumbre por la crisis política en Francia y el cierre del Gobierno federal de EEUU.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,97 % hasta alcanzar los 46.158,22 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 573 millones de acciones por un valor de 3.478 millones de euros (4.039 millones de dólares).

Milán subió en línea con las otras bolsas europeas y pese a la incertidumbre por la crisis política en Francia, tras la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Las empresas con peores resultados fueron Telecom Italia, que bajó un 2,76 %, seguido del gigante automovilístico Stellantis (1,23 %), el grupo Ferrari (0,62 %), la sociedad de cartera Azimut (0,36 %) y el título energético (0,26 %).

En cambio, las compañías con mejor desempeño fueron la fabricante de cables Prysmian, con una subida del 4,25 %, la multinacional del sector de la defensa Leonardo (2,41 %), Banco Bpm (2,32 %), Unicredit (2,01 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (1,68 %). EFE

csv/fpa