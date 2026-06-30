La Bolsa de Milán sube un 1,01 % impulsada por Wall Street

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Roma, 30 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo, el FTSE MIB, subió un 1,01 % hasta situarse en los 51.682,43 puntos, en línea con el resto de las principales plazas europeas y siguiendo la estela de Wall Street.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 1,02 % hasta los 54.340,91 enteros.

Durante la jornada, cambiaron de manos unos 365 millones de acciones por un valor de unos 3.558 millones de euros (unos 4.063 millones de dólares).

El mercado milanés se sumó al optimismo del resto de las bolsas europeas tras aprovechar el impulso de Wall Street, que se encamina a cerrar un sólido primer semestre, a pesar de la persistente incertidumbre internacional en torno a las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Catar.

La aeronáutica Avio lideró las ganancias con una subida del 6,68 %, seguida de la petrolera Saipem (3,77 %); Banca Bper (3,06 %); la aseguradora Unipol (3,04 %) y la cementera Buzzi (3,01 %).

En contraste, los peores resultados de la jornada correspondieron a los laboratorios Diasorin (-3,14 %); Italgas (-1,74 %); la siderúrgica Tenaris (-1,59 %); el grupo de juegos de azar Lottomatica (-0,69 %) y la firma de moda de lujo Moncler (-0,67 %).EFE

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