La Bolsa de Milán sube un 1,09 % impulsada por el sector tecnológico

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Roma, 9 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,09 % hasta los 52.381,92 puntos, impulsada por el rebote de los valores tecnológicos y la volatilidad en los precios del crudo por las persistentes tensiones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 1,06 % hasta los 55.024,40 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 295 millones de acciones por un valor de unos 3.303 millones de euros (unos 3.778 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el grueso de las plazas europeas, reaccionó al alza gracias al retorno del apetito por el sector tecnológico, lo que permitió a los inversores superar la volatilidad del mercado petrolero provocada por los recientes ataques cruzados entre Washington y Teherán.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la tecnológica STMicroelectronics, que subió un 7,15 %, seguida de la biotecnológica Diasorin (4,45 %), el grupo bancario UniCredit (2,58 %), el banco de inversión Mediobanca (2,44 %) y la fabricante de cables Prysmian (2,44 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezados por la compañía aeroespacial Avio, que cayó un 3,90 %, seguida de la petrolera Saipem (-2,97 %), la constructora naval Fincantieri (-2,83 %), el coloso de la defensa Leonardo (-2,21 %) y el operador de infraestructuras de gas natural Snam (-1,78 %). EFE

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