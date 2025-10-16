La Bolsa de Milán sube un 1,12 % animada por los buenos resultados de las tecnológicas

1 minuto

Roma, 16 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo subió un 1,12 % hasta los 42.374,18 puntos, impulsada por los buenos resultados de las tecnológicas y el optimismo generado por el avance de la inteligencia artificial, respaldado por las previsiones de la fabricante de semiconductores TSMC.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 1,07 % hasta situarse en los 44.978,81 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 813 millones de acciones por un valor de unos 3.171 millones de euros (unos 3.699 millones de dólares).

El selectivo milanés se vio fortalecido también por la evolución en los mercados europeos, que estuvieron atentos a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y a la crisis política en Francia.

Los mercados, incluido Milán, se beneficiaron del alivio después de que el Gobierno francés de Sébastien Lecornu salvase las dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y la izquierda radical.

La empresa con peores resultados fue la cementera Buzzi, que bajó un 1,70 %, seguida de la petrolera Saipem (-1,35 %), la aseguradora Generali (-1,09 %), Banca Mediolanum (-0,88 %) y la red de cobros Nexi (-0,81 %).

Por el contrario, Telecom Italia lideró las subidas, con un alza del 5,76 %, seguida de la marca de bebidas Campari (5,70 %), el grupo extractor de agua Interpump (3,03 %), la energética A2a (2,41 %) y el grupo Ferrari (2,36 %). EFE

csv/psh