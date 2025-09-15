The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán sube un 1,14 % alentada por el sector de la moda de lujo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 12 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,14 % hasta los 43.053,72 puntos, impulsada por los buenos resultados del sector de la moda de lujo italiana, con Brunello Cucinelli y Moncler como protagonistas, y en línea con el resto de parqués europeos.

El índice general FTSE Italia All-Share creció también un 1,14 %, hasta situarse en los 45.676,85 enteros.

Durante la última sesión de la semana se intercambiaron unos 442 millones de acciones por un valor de unos 3.344 millones de euros (unos 3936 millones de dólares).

El selectivo milanés, en sintonía con el resto de los mercados europeos, cerró en positivo, impulsado por Brunello Cucinelli tras un informe de JPMorgan que resaltó su sólida posición para capitalizar el crecimiento del segmento de lujo.

Este aumento se produce mientras Europa mantiene la atención en la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el próximo miércoles, descontando ya el mercado una rebaja de 25 puntos básicos, la primera en los últimos nueve meses.

La moda de lujo lideró las ganancias en Milán con una subida del 5,68 % de Brunello Cucinelli, seguida por Stmicroelectronics (3,99 %), el gigante de la defensa Leonardo (3,68 %) y Moncler (3,32 %).

Por el contrario, las compañías con peor desempeño fueron el fabricante de audífonos Amplifon (-2,30 %), la farmaceutica Diasorin (-1,06 %), Tenaris (-0,91 %) e Interpump Group (-0,88 %). EFE

cee/gsm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR