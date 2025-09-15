La Bolsa de Milán sube un 1,14 % alentada por el sector de la moda de lujo

Roma, 12 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,14 % hasta los 43.053,72 puntos, impulsada por los buenos resultados del sector de la moda de lujo italiana, con Brunello Cucinelli y Moncler como protagonistas, y en línea con el resto de parqués europeos.

El índice general FTSE Italia All-Share creció también un 1,14 %, hasta situarse en los 45.676,85 enteros.

Durante la última sesión de la semana se intercambiaron unos 442 millones de acciones por un valor de unos 3.344 millones de euros (unos 3936 millones de dólares).

El selectivo milanés, en sintonía con el resto de los mercados europeos, cerró en positivo, impulsado por Brunello Cucinelli tras un informe de JPMorgan que resaltó su sólida posición para capitalizar el crecimiento del segmento de lujo.

Este aumento se produce mientras Europa mantiene la atención en la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el próximo miércoles, descontando ya el mercado una rebaja de 25 puntos básicos, la primera en los últimos nueve meses.

La moda de lujo lideró las ganancias en Milán con una subida del 5,68 % de Brunello Cucinelli, seguida por Stmicroelectronics (3,99 %), el gigante de la defensa Leonardo (3,68 %) y Moncler (3,32 %).

Por el contrario, las compañías con peor desempeño fueron el fabricante de audífonos Amplifon (-2,30 %), la farmaceutica Diasorin (-1,06 %), Tenaris (-0,91 %) e Interpump Group (-0,88 %). EFE

