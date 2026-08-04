La Bolsa de Milán sube un 1,26 % animada por el abaratamiento del petróleo

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Roma, 4 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,26 %, hasta los 53.540,50 puntos, animada por la posibilidad de un pacto para el desbloqueo del estrecho de Ormuz y el abaratamiento del petróleo.

El índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 1,25 %, hasta 56.190,71 enteros.

Durante la jornada de este martes cambiaron de manos 431 millones de acciones por un valor de unos 4.739 millones de euros (unos 5.471 millones de dólares al cambio).

Como el resto de bolsas europeas, el parqué milanés alcanzó nuevos máximos impulsado por factores como la bajada de los precios del crudo o la perspectiva de una eventual reapertura de Ormuz.

El sector de la defensa y las tecnológicas lideraron las ganancias, con la aeronáutica Avio a la cabeza con una subida del 4,66 %, seguida de Stmicroelectronics (+3,60 %), Prysmian (+3,47 %) y Leonardo (+3,33 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezadas por la energética Eni, que perdió 1,88 %, seguida de Campari (-1,8 %), Snam (-1,34 %) y Buzzi (-1,33 %). EFE

sam/mra