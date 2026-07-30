La Bolsa de Milán sube un 1,29 % impulsada por el sector tecnológico y las trimestrales

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Roma, 30 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,29 % hasta los 52.104,38 puntos, en una jornada impulsada por el rebote del sector tecnológico y el respaldo de los resultados trimestrales empresariales.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 1,29 % hasta los 54.706,94 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 598 millones de acciones por un valor de unos 5.721 millones de euros (unos 6.592 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de las plazas europeas, reaccionó con optimismo al retorno de los avances en las compañías de microchips y semiconductores, mientras los inversores siguieron atentos a la evolución de los precios del petróleo.

El mercado asimiló asimismo los mensajes de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y del Banco de Inglaterra, que mantuvieron los tipos de interés.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que subió un 6,35 %, seguida por la compañía de infraestructuras de cable Prysmian (4,49 %), la gestora de activos Azimut (3,92 %), la firma de servicios petrolíferos Saipem (3,69 %) y la constructora naval Fincantieri (2,77 %).

Por el contrario, los títulos con pérdidas estuvieron encabezados por el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 4,31 %, seguido por la especialista en soluciones auditivas Amplifon (-3,11 %), la compañía biotecnológica DiaSorin (-2,68 %), la distribuidora de gas Italgas (-2,11 %) y la empresa de servicios públicos Hera (-1,99 %). EFE

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