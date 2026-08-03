La Bolsa de Milán sube un 1,34 % impulsada por expectativas de tregua en Oriente Medio

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Roma, 3 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,34 % hasta los 52.871,72 puntos, impulsada por la caída de los precios del petróleo y la perspectiva de tregua en el conflicto de Oriente Medio.

El índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 1,33 % hasta los 55.499,57 enteros.

Durante la primera jornada bursátil del mes de agosto cambiaron de manos 385 millones de acciones por un valor de unos 4.582 millones de euros (unos 5.272 millones de dólares).

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli que subió un 5,03 %, seguida de la biotecnológica DiaSorin (+4,21 %), la aeronáutica Avio (+4,34 %) y Bper Banca (+3,18 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron lideradas por la energética Eni que cayó un 1,19 %, seguida de Stmicroelectronics (-0,85 %), Leonardo (-0,74 %) y Prysmian (-0,62 %). EFE

sam/pcc